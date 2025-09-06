IL: Tuottaja vaitonainen Aku Louhimiehen tilanteesta

Aku Louhimies sai vakavan sairauskohtauksen viime viikonloppuna.
Elokuvaohjaaja Aku Louhimies, 57, sai sunnuntaina 31. elokuuta vakavan sairauskohtauksen.
Iltalehti tavoitti elokuvan tuottajan Andrei Alénin kommentoimaan Louhimiehen vointia.
– Juuri nyt meillä ei ole viestittävää. Haluamme antaa Aku Louhimiehelle täyden rauhan keskittyä toipumiseen. Kerromme heti, kun asiat tarkentuvat, Alén viestitti lehdelle.
Aku Louhimies työstää parhaillaan Lapin Sota -elokuvaa. Tuottaja kertoi viime viikolla, että elokuvan teko on tällä hetkellä kuvaussuunnitelman mukaisella kuvaustauolla.
Suunnitellulta kuvaustauolta on tavoite palata syyskuun aikana.
Aku Louhimiehen tunnetuimpia töitä ohjaajana ovat muun muassa vuonna 2017 julkaistu Tuntematon sotilas sekä vuonna 2005 julkaistu Paha maa. Hän on voittanut ohjaustöillään kahdesti parhaan ohjauksen Jussi-palkinnon sekä elokuvista Paha maa että Valkoinen kaupunki.
Tuntematon sotilas sai vuoden 2017 Jussi-gaalassa Yleisön suosikki -palkinnon sekä Jussit parhaasta leikkauksesta, äänityksestä, maskeerauksesta ja miespääosasta. Vuonna 2017 Louhimiehelle myönnettiin Pro Finlandia -mitali.
Louhimiehellä on viisi lasta. Ohjaajan ja puoliso Sofia Oksasen esikoinen syntyi tammikuussa 2021. Louhimiehellä on myös kaksi lasta suhteestaan näyttelijä Laura Malmivaaran kanssa. Ohjaajalla on myös kaksi vanhempaa lasta tätä aiemmasta suhteestaan.