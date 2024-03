IS: Mikko Koivu joutuu maksamaan ex-vaimonsa Helenan asianajokuluja

Ilta-Sanomat kertoi 6. maaliskuuta, että ex-jääkiekkoilija Mikko Koivun ja hänen ex-vaimonsa Helena Koivun avioerokiistassa on jälleen tapahtunut uusi käänne, kun minnesotalainen oikeusistuin on antanut tuomionsa Yhdysvalloissa.

IS:n mukaan Mikko on vastustanut kulujen maksamista muun muassa siksi, että hänen näkemyksensä mukaan Helenan yhteydenpito asianajajiin on ollut liiallista ja siitä on siksi aiheutunut ylimääräisiä kuluja. Mikko myös kokee Helenan vaihtaneen asianajajaa tarpeettoman monta kertaa, mikä on kasvattanut kuluja entisestään. Mikko ei näkemyksensä mukaan ole vastuussa asianajajien vaihdoksista johtuvista lisäkustannuksista.