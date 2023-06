Amerikkalainen oikeus määräsi Mikko ja Helena Koivun lapset muuttamaan Turkuun – Helena Koivun asianajaja: "Leuat loksauttava päätös"

Ex-jääkiekkoilija Mikko Koivun ja hänen ex-vaimonsa Helena Koivun lapset on määrätty muuttamaan Yhdysvalloista Turkuun. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti .

Minnesotalaisen oikeusistuimen päätöksen mukaan nimenomaan Turku on perheen kolmelle lapselle paras paikka muuttaa asumaan. Ex-pariskunnalla on kolme lasta, jotka ovat 9-, 8- ja 4-vuotiaita.

– Se oli kyllä leuat loksauttava päätös niin Helenalle kuin allekirjoittaneellekin. Jos asiaa olisi Suomessa käsitelty, niin olisi ollut ihan ilmiselvää, että lapsille olisi varmistettu asuinpaikka sen vanhemman luota, jonka primäärissä hoidossa he ovat olleet koko elämänsä ajan. Ja myöskin siitä maasta, jonka kansalaisuus heillä on ja johon he ovat syntyneet.