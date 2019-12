IS: Janne "Nacci" Tranberg piileskeli Espanjassa jääkiekkoilija Ossi Väänäsen asunnolla – "Yhtäkkiä minulle soitettiin Espanjasta ja kerrottiin, että täällä on poliisi"

Väänänen ei tiennyt vuokralaisen henkilöllisyyttä

– Minulla ei ollut mitään hajua tästä. Sitten yhtäkkiä minulle soitettiin asuinyhteisön toimistolta Espanjasta ja kerrottiin, että täällä on poliisi. Silloin minulle selvisi koko kuvio, että kuka asunnossa on asunut. Vasta silloin minulle selvisi, että mistä on kysymys, Väänänen kertoo Ilta-Sanomille.