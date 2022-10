Iranin hallitus riisti Mahsa Aminilta jopa hänen oman nimensä – Suomalaiskurdit: "Kaduilla huudetaan kuolemaa diktatuurille"

Iranissa poliisiväkivallan seurauksena kuollut 22-vuotias Mahsa Amini oli kurdi ja hänen kurdinkielinen kutsumanimensä on Jina Amini. Suomalainen kurdiaktivisti Shena Razabi kertoo, että Jina tarkoittaa kurdin kielellä elämää.

Näin ollen monilla Iranin kurdeilla on papereissa persiankielinen virallinen nimi, ja kutsumanimenään eri, kurdinkielinen nimi. Kurdinkielisen nimen rekisteröiminen voi Razabin mukaan vaikeuttaa esimerkiksi työelämään pääsyä.

– Tämä on vain yksi sorron muodoista, joita kurdit ovat kokeneet vuosien varrella, Razabi kertoo.

"Ihmiset ovat vihaisia"

– Näissä protesteissa huomataan, että ihmiset eivät ole pelkästään epätyytyväisiä, he ovat vihaisia, Razabi sanoo.

Iranissa on ennenkin osoitettu mieltä, mutta aiemmin protestit eivät ole levinneet näin laajalle. Aiemmissa protesteissa ollaan saatettu vaatia muutoksia hallintojärjestelmään tai tiettyjä perusoikeuksia. Nyt koko hallitus halutaan kaataa.

– Ihmisillä ei ole aseita kädessä. He ainoastaan ovat kaduilla huutamassa "kuolema nykyiselle hallitukselle, kuolema hallitsijalle ja diktatuurille". Kuitenkin poliisiviranomaiset vastaavat ampumalla. Tähän mennessä kymmeniä on jo kuollut, Razabi kertoo.

– Ihmisten mitta on tullut täyteen. Ihmiset ovat kokeneet vuosien varrella kaikenlaista sortoa, vainoamista ja vapauden riistoa.

– Nämä protestit eroavat aikaisemmista siinäkin mielessä, että tällä kertaa kaikilla on sama, selkeä viesti. He haluavat, että hallitus kaatuu, Razabi kertoo.

– Hallitus haluaa pitää ihmiset omassa vallassaan. Ei ole minkään näköisiä vapauksia. Tällä tavalla he ovat varmistaneet oman asemansa Iranissa.

Kyse ei ole uskonnosta vaan ihmisoikeuksista

Oikeustieteen maisteriopiskelija Juana Amiri kertoo, ettei kyse ole enää pelkästään naisten oikeuksista, vaan kyse on kaikkien Iranin kansalaisten ihmisoikeuksista.

Amiri kertoo, että sosiaalisella medialla on ollut merkittävä rooli siinä, että protestit ovat laajentuneet poikkeuksellisella tavalla.

– Se on aiheuttanut maailmanlaajuiset protestit, kun nähdään videoita, miten siellä on kohdeltu ihmisiä ja miten heitä on tapettu.