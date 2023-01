Toivo paremmasta on herännyt Iranissa yli 40 vuoden ahdingon jälkeen – asiantuntija MTV:lle: Vallanpitäjät ovat peloissaan

Masha Amini, 22, pidätettiin viime syyskuussa, sillä hän oli rikkonut uskonnollisia pukeutumissääntöjä. Siveyspoliisin mukaan huntu, hijab, oli puettu väärin.

Nainen pidätettiin ja pahoinpideltiin kuoliaaksi.

Iranin viranomaisten julkaiseman rikosteknisen raportin mukaan Amini kuoli kuitenkin sairauteen. Tarkemmin ottaen kuoleman kerrotaan liittyneen naisen lapsena tehtyyn aivokasvaimen leikkaukseen.

Kuoleman jälkeen mielenosoitukset ovat levinneet kulovalkean lailla. Protesteja ei ole nähty pelkästään maan pääkaupungissa, Tehranissa, vaan pitkin maata.

Myös tukimielenosoituksia on nähty ympäri maailmaa.

Naisten ahdinko kestänyt yli 40 vuotta

Iran-asiantuntija Alan Salehzadehin mukaan mielenosoituksia johtavat erityisesti naiset ja nuoret.

On ymmärrettävää, että nimenomaan naiset liittoutuvat yhteen ja taistelevat tasa-arvon puolesta. Onhan naisten asema maassa suorastaan mitätön, jos vertaa miesten oikeuksiin.

– Iranissa erityisesti naiset ovat eläneet yli 43 vuotta ahdingossa, Salehzadeh sanoo.

Tällä Iran-asiantuntija viittaa vuonna 1979 tapahtuneeseen islamilaiseen vallankumoukseen. Moni ei tiedä tai muista, että ennen tätä maa esimerkiksi suhtautui länteen vielä myötämielisesti ja muistutti enemmän modernia länsimaista yhteiskuntaa.

Vallankumouksen seurauksena Iran muuttui monarkiasta islamilaiseksi teokraattiseksi valtioksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ylin valta on uskonnollisella instituutiolla.

Tuolloin vallankumouksen uskonnollinen ja poliittinen johtaja ajatollah Khomeini astui valtaan.

Tämän seurauksena muun muassa naiset määrättiin käyttämään huntua ja islamilaiset rangaistukset otettiin käyttöön.

Khomeinin kuoleman jälkeen vuonna 1989 valtaan astui ajatollah Ali Khamenei.

Vanha mies muutui toiseksi vanhaksi mieheksi, sukupuolierottelu ja länsivastaisuus jäi.

– Iranissa hallitsevat uskonnolliset, pitkäpartaiset, ääri-islamistiset ryhmittymät, Salehzadeh kuvaa.

Miehet määräävät naisia syntymästä kuolemaan saakka

Naisen asemana on Iran-tutkijan mukaan ollut totella, mitä miehet määräävät.

– Lainsäädäntö erityisesti on patriarkaalinen ja otettu sharia-laista. Konservatiivisten mukaan naisten paikka on kotona ja naisen tehtävänä on synnyttää lapsia.

Sharia-lain mukaan mies voi määrätä naisen elämää syntymästä kuolemaan saakka.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lupaa käydä töissä ja opiskella. Ulkomaille lähdettäessä täytyy olla miessaattaja mukana.

Lievimmästä päästä esimerkkinä voi ottaa sen, että naiset eivät saa katsoa urheilua, kuten jääkiekkoa ja jalkapalloa.

Miksi juuri nyt?

Masha Aminin kuolema jostain syystä katkaisi sen kuuluisan kamelinselän.

Lieko yksi syy se, että Iranin kansa on hyvin kouluttautunutta, ehkä hieman yllättäen, varsinkin naiset.

Maailma on auennut internetin myötä. Uskalletaan vaatia, kun tiedetään paremmasta. Tiedetään demokratiasta.

On hyvä huomata myös se, että Iranin väestö on hyvin nuorta, mediaani-ikä on noin 32 vuotta. Valtaapitävä uskonnollinen eliitti puolestaan lähempänä sataa kuin viittäkymppiä.

Oli syy protestien ajankohdalle mikä tahansa, ovat ne vaatineet monen ihmisen hengen. Nyt ja tulevaisuudessa.

Lukumäärät ovat vain arvioita, sillä maata hallitsevat aseelliset ryhmittymät ja vapaasta mediasta ei ole tietoakaan.

– Kuolonuhrien määrä on suuri, sitä on vaikea arvioida. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan jo yli 600 ihmistä on kuollut. Tuhansia ihmisiä on pidätetty ja tuhansia protestoijia on loukkaantunut.

Maassa nähdään myös teloituksia jatkuvasti.

– Arvioiden mukaan tähän mennessä on teloitettu yli 40 nuorta. Vanhemmille on jo ilmoitettu, että teloitetaan lisää nuoria.

Teloitusten syyksi on yksinkertainen.

– He ovat Allahin ja Jumalan vihollisia, jotka tekevät yhteistyötä Israelin ja Amerikan kanssa. Lännen kätyreitä, jotka eivät hyväksy islamilaisen tasavallan sääntöjä.

Iranin hengellinen ja todellinen johtaja Ali Khamenei on maassa Jumalan edustaja. Jos protestoija kritisoi Khameneita tai hänen lainsäädäntöä, silloin kritisoit Allahia ja Koraania.

Demokraattisessa oikeusvaltiossa asuvien on mahdotonta ymmärtää, miten yhden miehen takana on päätös elämästä ja kuolemasta, sodasta tai rauhasta. Kaikki ulkopoliittiset tai sisäpoliittiset päätökset ovat Khamenein käsialaa.

Vallanpitäjät ensi kertaa peloissaan

Iranissa on nähty vuosien mittaan paljon mielenosoituksia, joissa on pidätetty ja tapettu ihmisiä. Nyt tapahtuvaa liikehdintää ei kuitenkaan voi mitenkään verrata mihinkään aiempaan. Protestit ovat poikkeuksellisen laajoja.

– Vallanpitäjät ovat peloissaan, asiantuntija toteaa.

Salehzadehin kasvoille nousee hymy ja hän kertoo olevansa ensimmäistä kertaa asian suhteen optimistinen. Demokratia ei välttämättä ole enää niin kaukainen haave.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki etniset, uskonnolliset ja oppositioryhmät tekevät yhteistyötä islamisteja vastaan. Jopa Khamenein siskontytär on pidätetty, sillä hän on mielenosoittajien kanssa samaa mieltä.

Ratkaisun hetket saatetaan nähdä seuraavan vuoden aikana.