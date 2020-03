Iranissa koronavirukseen kuolleiden määrä nousi – Etelä-Afrikka aloittaa kansalaistensa evakuoinnin Wuhanista

Iranissa on kuollut nyt 54 ihmistä koronavirukseen. Terveysministeriön tiedottaja kertoi tänään, että vuorokauden aikana virukseen on kuollut 11 ihmistä.

Tiedottaja myös kertoi, että koronatartuntojen määrä on kasvanut sadoilla. Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu maassa melkein 980 kappaletta.

Ranskassa 100 tartuntaa, kaksi sairastunutta kuollut

Ranskan terveysviranomaisten mukaan maassa todettujen koronavirustartuntojen määrä on hypännyt sataan, uutisoi Guardian. Tartunnan saaneista kaksi on kuollut, 86 on sairaalassa ja 12 on toipunut. Sairaalassa olevista yhdeksän tilanne on vakava.