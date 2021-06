Venäjän Putin kuittasi "hölynpölynä" lehtitiedot Iranille toimitettavasta vakoilusatelliitista

Lehti perustaa tietonsa virkamieslähteisiin. Sen mukaan asiasta on kertonut kolme entistä tai nykyistä virkamiestä Yhdysvalloista ja Lähi-idän alueelta.

– Se on valeuutinen. Hölynpölyä, Putin sanoi.

Putin sanoi, ettei ole itse tietoinen asiasta, mutta että jotkut tahot saattavat tietää enemmän. Hän kuitenkin sanoi, että Venäjällä ja Iranilla on yhteistyösuunnitelmia, jotka ulottuvat myös asevoimiin ja teknologiaan.

Satelliitti käyttöön jo lähikuukausina?

Lehden lähteiden mukaan satelliitti voisi olla käytössä jo muutaman kuukauden päästä. Kanopus-V:tä on markkinoitu siviilikäyttöön, mutta Iranissa sen hankinnassa ovat vahvasti olleet mukana asevoimien edustajat.

Iranilla on erittäin jännitteinen suhde useisiin valtioihin Lähi-idässä ja myös muualla maailmassa. Satelliitti voisi tuoda merkittävää etua paitsi Iranin asevoimille myös maan tukemille aseellisille ryhmille esimerkiksi Jemenissä ja Libanonissa.

Asiantuntijoiden mukaan Iranin vakoiluvalmiuksien parannus näyttäytyy erityisen huolestuttavana, kun huomioidaan maan viimeaikaiset panostukset ohjusohjausjärjestelmien kehittämiseen, WP kertoo. Iranilla on sekä ballistisia ohjuksia että aseistettuja lennokkeja, joilla se voi iskeä kohteisiin etäältä. Yksityiskohtaiset satelliittikuvat voisivat vahvistaa iskujen osumatarkkuutta entisestään.

Taustalla myös ydinsopimus

Iran on toistuvasti vakuuttanut, että sen ydinohjelma on rauhanomainen. Maa on kuitenkin korostanut, ettei se peräänny uraanin rikastamisestaan ennen kuin Yhdysvallat purkaa Trumpin kaudella asettamiaan pakotteita.