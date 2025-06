IAEA: Iran voisi jatkaa uraanin rikastamista kuukausien sisällä

Yhdysvallat on väittänyt, että Iranin ydinohjelma tuhottiin iskuissa täysin.

Iranilla olisi valmiudet jatkaa uraanin rikastamista kuukausien sisällä Yhdysvaltojen ja Israelin iskujen aiheuttamista vaurioista huolimatta, Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) johtaja Rafael Grossi sanoo. Grossi puhui yhdysvaltalaisen CBS Newsin sunnuntaina julkaistussa haastattelussa.

Grossin mukaan ei voida sanoa, ettei Iranin ydinohjelmasta olisi jäljellä mitään.

– On selvää, että aiheutunut vahinko on ollut vakavaa, mutta tuho ei ole täydellistä, Grossi sanoo.

Yhdysvallat liittyi noin viikko sitten Israelin iskuihin pommittamalla kolmea Iranin ydinlaitosta. Näiden iskujen aiheuttamista vaurioista on ollut ristiriitaista tietoa. Yhdysvallat on väittänyt, että Iranin ydinohjelma tuhottiin iskuissa täysin. Iran on puhunut vakavista vaurioista ydinlaitoksissa.

Yksi vaurioiden mittaluokan kannalta keskeinen kysymys on ollut se, pystyikö Iran siirtämään pitkälle rikastetun uraanin varastojaan ennen iskuja vai ei. Kyseinen uraani on rikastettu 60-prosenttiseksi eli yli siviilikäyttöön soveltuvan tason, mutta yhä alle ydinaseeseen vaadittavan tason.

Grossi sanoi CBS:lle, ettei IAEA tiedä, missä rikastettu uraani sijaitsee.

Iran keskeyttämässä IAEA-yhteistyötä

Israel aloitti sotatoimet Irania vastaan 13. kesäkuuta ja väitti Iranin olevan lähellä ydinaseen rakentamista. Iranin mukaan sen ydinohjelma on rauhanomainen ja tarkoitettu vain siviilikäyttöön.

IAEA on Grossin mukaan esittänyt Iranille jo vuosien ajan kysymyksiä rikastettuun uraaniin viittaavista havainnoista eri paikoissa, eikä järjestö ole saanut maalta selkeitä vastauksia.

Iran on syytänyt atomienergiajärjestöä velvollisuuksiensa laiminlyömisestä, koska se ei tuominnut Israelin ja Yhdysvaltojen iskuja maan ydinlaitoksiin. Iranin turvallisuusneuvosto hyväksyi aiemmin tällä viikolla lakiesityksen, jolla keskeytetään yhteistyö IAEA:n kanssa.

Maa on myös uhannut irtautua kansainvälisestä ydinsulkusopimuksesta, jonka valvominen on IAEA:n tehtävä.

NYT: Ydinlaitoksen laajeneminen itseaiheutettua

Yhdysvaltalaiselle New York Timesille puhuneet asiantuntijat sanovat, että Yhdysvaltojen iskuissa tuhottiin käytännössä maan itse aiheuttamaa ydinvalmiutta.

Yhdysvaltojen pommittama Isfahanin ydinlaitos alkoi laajentua vasta sen jälkeen, kun Trump oli ensimmäisellä presidenttikaudellaan vetänyt Yhdysvallat vuoden 2015 ydinsopimuksesta.

Trumpin hylkäämä sopimus tähtäsi siihen, ettei Iran pystyisi rakentamaan ydinpommia, mutta voisi jatkaa siviiliydinohjelmaansa.

Valkoisen talon tiedottaja sanoi New York Timesille Trumpin olleen oikeassa kaikesta Iranin konfliktiin liittyvästä, mukaan lukien ydinsopimuksesta.