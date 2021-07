Irakin Erbiliin tehty lennokki-isku – puolustusvoimat: Suomalaisjoukot kunnossa

Lentokentällä on äärijärjestö Isisin vastaisen kansainvälisen koalition käyttämä sotilastukikohta. Kurdialueen Erbilissä toimivat myös Irakissa koulutustehtävissä olevat suomalaissotilaat.

Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle alkuyöstä, että lentokentällä on ollut tilanne myöhään illalla. Heidän tietojensa mukaan kaikki kaupungissa olevat suomalaisjoukot on tavoitettu ja he ovat kunnossa.