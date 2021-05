Intian muunnos levinnyt Melbourneen, alueelle tiukka koronasulku – tartuntoja todettu muutama kymmen

Sulku koskee noin viittä miljoonaa ihmistä. Se määrättiin torstaina sen jälkeen, kun alueella oli todettu lyhyen ajan sisällä 26 uutta koronavirustartuntaa. Nyt tartuntoja on todettu jo 39 kappaletta. Alueella on päässyt leviämään koronaviruksen Intian muunnos, jonka uskotaan tarttuneen Australiaan palanneelta matkaajalta.

Australiassa on todettu koko pandemian aikana noin 30 000 tartuntaa, joista iso osa on todettu hotellikaranteeneissa. Asukkaista Australiassa on arviolta 25 miljoonaa.