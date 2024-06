Kiinalainen avaruusraketti lähti vahingossa lentoon – sitten seurasi jysähdys

Kaksiosainen Tianlong-3 (Taivaan Lohikäärme 3) on osittain uudelleenkäytettävä raketti. Se on Space Pioneer -yrityksen suunnittelema. Space Pioneer on yksityisten raketinvalmistajien muodostama yhteisprojekti. Yrityksen mukaan Tianlong-3 on verrattavissa SpaceX:n kehittämään Falcon 9-rakettiin.