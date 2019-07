Intia osallistuu kuun valloitukseen, kun Chandrayaan–2 kantoraketti lähetetään kuulennolle – MTV Uutiset näyttää laukaisun suorana

India Today kertoo, että kantoraketti kuljettaa Vikram-laskeutumisluotainta ja Pragyaan-kuumönkijää, jonka on tarkoitus laskeutua kuun pinnalle.

Lähtölaskenta alkoi Intiassa eilen sunnuntaina. Intian avaruusjärjestö Isron puheenjohtajan Kiran Kumarin mukaan tekninen vika on korjattu ja raketti on lähtövalmis. Hänen mukaansa kuuhun on tarkoitus laskeutua syyskuun 6. päivän tienoilla.