Influenssakausi rauhoittumassa – vai onko sittenkään? Tästä syystä tilastot saattavat valehdella

Nousu alkoi marraskuun puolivälissä

– Influenssaepidemia on edelleen käynnissä. Meillä on runsaasti influenssaa, vaikka näyttäisikin, että se on vähenemään päin. Lähes koko Suomessa influenssa-aktiivisuus on runsasta, Ikonen painottaa.