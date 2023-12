Pahin epidemiapiikki voi osua huonoon aikaan: "Kasvu on ollut pystysuoraa"

Influenssaepidemia on alkanut ja RSV-epidemia on käynnistymässä. Myös koronaa on edelleen liikkeellä, vaikka syksyn aikana myllänneen aallon huippu on jo ohitettu.

THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen kertoo MTV Uutisille, että influenssan osalta pahin epidemiapiikki saattaa osua juuri vuodenvaihteeseen.

– Erityisesti influenssatartuntojen määrät nousevat nopeasti. Kasvu on ollut pystysuoraa. Tartuntamäärät ovat melkein tuplaantuneet joka viikko.

Vuodenvaihteessa ihmiset tapaavat kokoontua suurin joukoin ja myös terveydenhuollossa on käynnissä lomakausi.

Aikaistunut epidemia

THL:n influenssatartuntamäärät perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin, johon ilmoitetaan laboratoriovarmennetut tapaukset.

Nyt vaikuttaa siltä, että influenssaepidemia on aikaistunut koronan jälkeen.

– Yleensä influenssan todetut tartunnat lähtevät nousemaan vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Influenssan osalta epidemia on siis käynnistynyt, mutta RSV:n osalta se on vasta käynnistymässä. Koronan osalta sen sijaan on havaittavissa lievää laskua, Ikonen kertoo.

Ikonen sanoo, että influenssan kaltaisen taudin vuoksi on hakeuduttu terveysasemille joka puolella Suomea.

– Kaikkialla influenssakäynnit ovat lisääntyneet voimakkaasti.

Terveisiä vuosikymmenen takaa

Ikonen kertoo, että nyt mylläävä influenssa-aalto on alkujaan peräisin vuosien 2009–2010 sikainfluenssasta.

– Molempia influenssan A-viruksia on todettu, mutta enemmistö niistä on ollut alatyyppiä, joka on edellisen pandemisen sikainfluenssaviruksen jälkeläisvirus.

Ikonen muistuttaa, että influenssaepidemioiden ajoitus, kesto ja voimakkuus vaihtelevat epidemiakausittain.

– Voi olla, että tartuntoja on pitkään paljon tai sitten tartuntamäärät nousevat ja laskevat nopeasti. Sitä ei voi vielä sanoa.