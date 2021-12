Inflaatio laukkaa Yhdysvalloissa kovinta tahtia sitten vuoden 1982 – "Leipä, sokeri, kaikki on niin kallista"

Työministeriön tuoreen tilaston mukaan kuluttajahinnat nousivat 6,8 prosentin vauhtia marraskuussa. Luku on korkein sitten vuoden 1982 kesäkuun.

– Tämä on törkeää. Maksan 20 dollaria täyttääkseni tankkini, mutta en saa sitä täyteen, paheksui työttömäksi jäänyt Telila Scott äskettäin Washingtonissa.

– Kaupassa on sama juttu. Leipä, sokeri, kaikki on niin kallista, Scott sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Seuraavana tankannut Earl Walker kertoi, ettei hänellä ole varaa täyttää tankkiaan kokonaan ja hänellä on sen takia välillä vaikeuksia päästä töihin. Avolava-auto vetäisi polttoainetta yli sadalla dollarilla, 40-vuotias Walker laski.

Aseman hintataulu kertoo, että gallona (4,5 litraa) bensiiniä maksoi 3,39 dollaria (3 euroa), joka on lähellä tämän hetken keskihintaa. Litrahinnaksi tulee siten suomalaisittain varsin kohtuullinen 0,66 euroa.

Biden puolustautuu

Hintojen nousu on otettu lyömäaseeksi poliittisessa keskustelussa, kun republikaanit syyttävät demokraatteja ja presidentti Joe Bidenin talouspolitiikkaa hintojen kovasta noususta.

Biden on puolustautunut sanoen että tuore inflaatiotilasto ei heijasta energian ja käytettyjen autojen hintojen viime aikojen laskua. Lisäksi näkyvissä on merkkejä siitä, että nousua vauhdittaneet toimitusketjujen ongelmat alkavat hellittää.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on jo myöntänyt, että inflaatio on ongelma. Fed on pönkittänyt koronan runtelemaa taloutta nollakoroilla ja arvopaperiostoilla. Monet tarkkailijat odottavat, että keskuspankki joutuu karsimaan elvytystoimiaan ennakoitua nopeammin ensi vuoden puolella.