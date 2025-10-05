Indonesiassa koulurakennuksen romahduksessa kuolleiden määrä on noussut jo lähes neljäänkymmeneen.
Monikerroksinen islamilainen sisäoppilaitos romahti maanantaina äkillisesti Jaavan saarella, kun oppilaat olivat kokoontuneet iltapäivärukoukseen.
Pelastusviranomaiset kertoivat, että paikallista aikaa sunnuntaiaamuun mennessä kuolleita oli löydetty ainakin 37. Aiemmin ainakin 17 ihmisen kerrottiin kuolleen turmassa.
Lue myös: Koulu romahti Indonesiassa, kymmenien uskotaan kuolleen
Lisäksi kolmisenkymmentä ihmistä on viranomaisten mukaan edelleen kateissa.
Jo torstaina pelastusviranomaiset kertoivat, ettei raunioista ollut saatu enää merkkejä eloonjääneistä etsinnöissä tai teknisillä välineillä, kuten lämpökameroilla.
Tutkijat ovat selvittäneet romahduksen syytä. Alustavat merkit viittaavat heikkolaatuiseen rakentamiseen.