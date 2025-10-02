Indonesiassa Jaavan saarella liki 60 ihmisen uskotaan kuolleen koulun romahdettua.
Monikerroksinen islamilainen sisäoppilaitos romahti maanantaina äkillisesti Sidoarjon kaupungissa saaren itäosassa, kun oppilaat olivat kokoontuneet iltapäivärukoukseen.
Pelastusviranomaisten mukaan raunioista ei ole saatu enää mitään merkkejä eloonjääneistä etsinnöissä tai teknisillä välineillä, kuten lämpökameroilla.
Koulun oppilaslistan perusteella kateissa on 59 ihmistä, kertoi viranomaisten edustaja Abdul Muhari lausunnossaan.
Kuva romahtaneesta koulusta Indonesiassa.All Over Press
Tähän mennessä raunioista on löydetty ainakin viisi ihmistä kuolleina. Raunioista on pelastettu elossa ainakin viisi ihmistä.
Loukussa olevien ihmisten omaiset odottivat edelleen tietoja läheistensä kohtalosta.
– Neljä päivää on kulunut. Toivon, että veljeni löydetään pian. Surettaa, kun ajattelen, että hän on ollut siellä loukussa neljä päivää, sanoi Maulana Bayu Rizky Pratama, 28, jonka 17-vuotias veli oli edelleen kateissa.
Alustavien tutkimusten perusteella rakennuksen romahtaminen johtui rakenteellisista heikkouksista ja puutteellisesta rakentamisen laadusta.
Juttua on päivitetty kauttaaltaan lisätiedoilla kello 9.40.