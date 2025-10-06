Jaavan saarella sijaitseva koulurakennus romahti osittain viime viikolla.
Indonesiassa tapahtuneen kouluromahduksen vaatima uhrimäärä jatkoi kasvuaan tänään, kun viranomaiset vahvistivat kaikkiaan 54 ihmisen kuolleen onnettomuudessa. Ainakin 13 ihmistä on yhä kateissa.
Jaavan saarella sijaitseva koulurakennus romahti osittain viime viikolla, kun oppilaat olivat kokoontuneet iltapäivän rukouksiaan varten. Pelastustyöt koulun raunioilla jatkuvat edelleen, mutta työt on tarkoitus saada päätökseensä tänään.
Kadonneiden omaiset sallivat torstaina viranomaisten käyttää raskasta kaivinkalustoa raunioiden raivaamiseen sen jälkeen, kun onnettomuudesta oli kulunut kolme vuorokautta. Raunioihin eloon jääneiden selviämismahdollisuudet laskevat rajusti tuon aikarajan jälkeen.
Romahduksen syytä tutkitaan vielä, mutta viranomaisten alustavien päätelmien mukaan koulu oli rakennettu huonosti. Rakennusalan heikko sääntely Indonesiassa on herättänyt paljon huolta turvallisuudesta.
Länsi-Jaavalla syyskuussa tapahtuneessa rakennusromahduksessa kuoli kolme ihmistä ja loukkaantui kymmeniä. Myös tuolloin kyseessä oli rukoustilaisuus.