Liki 60 ihmistä on kuollut ja miljoonia evakuoitu ennätyksellisten tulvien alta Japanissa – video paljastaa rankkasateiden karut seuraukset: "Olemme erittäin huolestuneita"

Deutsche Wellen mukaan kuolleita on kirjattu tällä hetkellä ainakin 58. Lisäksi 3,6 miljoonaa ihmistä on ohjeistettu pakenemaan kodeistaan tulvavesien alta.

Tulvat aiheuttaneet valtavaa tuhoa

Japanissa on tällä hetkellä meneillään ennätyksellinen sadekausi, joka aiheuttaa voimakkaiden sateiden lisäksi myös maanvyörymiä .

Lisäksi virtaukset liikuttelevat painaviakin massoja ja riepottelevat esineitä ympäriinsä. Näky on paikoittain jopa lohduttoman näköinen.

Pelastus- ja etsintätöihin on osallistunut kymmeniä tuhansia viranomaisia ja vapaaehtoisia.

Ihmiset pelkäävät sairastuvansa koronaan

Pelastus- ja etsintätöihin on osallistunut vaarallisten ja laajalle levinneiden tulvien keskellä kymmeniä tuhansia .

Osa ihmisistä on sanonut, että he nukkuvat mieluummin autossa kuin ottavat riskin saada koronavirustartunnan.

– Olemme erittäin huolestuneita, sillä näissä väliaikaismajoituksissa asuvien ihmisten on oltava lähekkäin toisiaan. Ja mahdollisesti vielä pitkään – ja se on iso ongelma, sanoo Kazuhiro Tatedan, joka on koronaviruksen vastaiseen taisteluun kerätyn työryhmän jäsen.