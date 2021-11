Rankkasateet ja massiiviset tulvat riepottelevat Sri Lankaa ja Intiaa – video näyttää luonnonvoimien aiheuttamat tuhot

Ainakin yli 40 ihmistä on kuollut tulvissa, maanvyörymissä ja talojen sortumisissa Sri Lankassa ja eteläisessä Intiassa.

Sri Lankassa kuolemia on raportoitu Reutersin mukaan keskiviikkoon mennessä ainakin 25. Suurin osa heistä on hukkunut tulvavesiin tai jäänyt maanvyörymien alle.

Tuhansia ihmisiä on siirretty Intiassa väliaikaisesti turvaan tulville alttiimmilta rannikkoalueilta. Myös kouluja on suljettu ja junaliikenne on osin poikki.