Imatralla tapahtui tänään laaja sähkökatko noin kello 8.50-9.30.
Vika koski useita alueita Imatralla.
Imatran Seudun Sähkö kertoo, että katkon laajuus johtui Mansikkalan sähköaseman meneillään olevasta saneeraustyöstä, jonka vuoksi runkojohtojen kytkentöihin on tehty poikkeusjärjestelyjä.
Häiriökartta ei toiminut vian aikana, minkä vuoksi myöskään häiriötiedotteet eivät lähteneet eteenpäin.
Imatran Seudun Sähkön mukaan jakeluvian aiheuttajaksi paljastui minkki, joka oli kiivennyt sähköaseman runkojohtojen lähtöportaaliin.
Asiasta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.