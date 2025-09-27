Poliisi etsii 77-vuotiasta miestä Imatralla.

Poliisilla on käynnissä kadonneen henkilön etsintä Imatralla. Poliisi sai ilmoituksen kadonneesta 77-vuotiaasta miehestä lauantaina kello 11 jälkeen.

Mies on nähty viimeksi perjantaina lähellä Vuoksenniskaa.

Hän on noin 175 senttiä pitkä, vaaleaihoinen, hoikka ja hänellä on harmaat pitkät hiukset. Hän kävelee kumarassa.

Viranomaiset etsivät yhdessä vapaaehtoisten kanssa miestä Imatran alueella. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon.