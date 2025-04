Ilves-luotsi Tommi Niemelä nieli pettymyksensä – "Pitää hyväksyä, kun toinen on parempi"

Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä antoi kunniaa SM-liigan finaaleihin edenneelle KalPalle.

Ilveksen pitkään jatkunut mestaruusjahti päättyi tänäkin keväänä jättipettymykseen, kun KalPa eteni vauhdikkaan välieräsarjan päätteeksi SM-liigan finaaleihin voitoin 4–2. Päävalmentaja Tommi Niemelä tunnusti lehdistötilaisuudessa KalPan paremmuuden.

– Pitää onnitella KalPaa. Voittivat tänään jatkoerässä 5-4 ja 4-2 tämän sarjan. Ansaitsivat sitä kautta paikan SM-liigan finaaleihin. Pelasivat (tänään) mahtavasti kaksi erää, Niemelä toteaa.

KalPa johti ottelua kahteen otteeseen jo kahdella maalilla, mutta niin vain Ilves kampesi itsensä tasoihin ja venytti ratkaisun jatkoeriin. Jatkoerässä KalPan Juuso Mäenpää nousi kuopiolaisten sankariksi.

– Jos mietitään peliä, niin kaksi ensimmäistä erää oli meiltä heikkoja ja kaverilta taas erinomaisia. Oli todella vaikeaa saada kiekkoa pois ja juoksimme kiekon perässä, Niemelä sanoo.

– Täytyy ihailla oman joukkueen luonnetta, ja millä tavalla pystytään pelaamaan edelleen laadukasta jääkiekkoa viimeiset 20 minuuttia ja tulemaan takaisin. Oli siinä muutama hyvä tontti tehdä voittomaalikin, mutta ei pystytty siihen. Jatkoerässä jäähy kostautui, Niemelä jatkaa.

Kuopio osoittautui Ilvekselle viihdyttävän ja vauhdikkaan ottelusarjan aikana liian isoksi kompastuskiveksi, sillä joukkue hävisi kaikki kolme Kuopiossa pelattua ottelua.

– Emme pystyneet voittamaan täällä kertaakaan. Kaksi peliä meni jatkoajalle ja yksi peli hävittiin maalilla. Jos et pysty tekemään sitä ja häviät kerran kotona, niin vastustaja on ollut pikkuisen parempi ja se täytyy hyväksyä, Niemelä myöntää.

Ilveksen kausi jatkuu vielä pronssiottelussa, jossa se kohtaa SaiPalle taipuneen Lukon. Vaikka tällä hetkellä päällimmäisenä tunteena onkin valtava pettymys, haluaa Niemelä oman joukkueensa poimivan pettymyksen seasta tärkeitä opin siemeniä mukaansa.

– Kausihan on vielä kesken ja matka, jota olemme lähteneet tekemään eri tavalla yhteisönä, on vasta alussa. Tappiot kuuluvat urheiluun ja pitää hyväksyä, kun toinen on parempi. Isompi asia on se, että pystyykö näkemään siinä kehittymisen mahdollisuuden. Se meillä pitää olla mielessä, Niemelä painottaa.

1:50 KalPa finaaliin! Juuso Mäenpää laukoi ratkaisun jatkoerässä.