SM-liigan mestarisuosikkien joukkoon kuuluva Ilves aloitti kautensa tahmeasti, kun se hävisi syksyn kolme ensimmäistä liigakamppailuaan. Ilveksen ylle on ehtinyt nousta jo kriisimainintoja.
Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä puhui muun muassa keskiviikon Jukurit-tappion jälkeen sydämestä ja heittäytymisestä. Jukurit söi kiekkoja, kun taas Ilves ei maksanut hintaa omalla alueella ja peli kääntyi mikkeliläisjoukkueen suuntaan.
Ilves matkasi perjantaina Lahteen, missä se kohtaa Pelicansin. Vieraat aloittivat illan taiston ryminällä, kun Ilves siirtyi neljässä ja puolessa minuutissa jo 2–0-johtoon.
Simon Johansson tykitti avausmaalin ajassa 0.25. Lisää tuli, kun pelikello näytti aikaa 4.26. Tällä kertaa asialla oli Matias Mäntykivi, joka painoi paluukiekon Pelicans-vahdin Patrik Bartosakin selän taakse.
Pelicans heräsi shokkialun jälkeen mukaan peliin. Se pääsi maalin päähän, kun Daniel Nieminen laukoi kavennuksen ajassa 6.10.