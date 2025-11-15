Eilisen ottelun kesken jättänyt Matias Mäntykivi ei ole tänään Ilveksen kokoonpanossa. Tamperelaisilta on tippunut kaksi muutakin peluria eilisen paikallisottelun jäljiltä.
Perjantaina komean 4–2-voiton Tapparasta ottanut Ilves matkaa tänään Hämeenlinnaan. Joukkue joutuu viilaamaan kokoonpanoaan HPK-otteluun.
Jo toisessa erässä paikallispelin kesken jättänyt tähtipelaaja Matias Mäntykivi on ulkona. Myös John Nyberg ja Kasper Björkqvist ovat tipahtaneet remmistä.
Uusina niminä kokoonpanoon nousevat seuran nuoriso-osastoa edustavat hyökkääjät Jiko Laitinen ja Jakub Frolo sekä puolustaja Arttu Niskanen.
Ilveksen poissaololistalla on tunkua. Sivussa ovat tuoreiden nimien lisäksi profiilipelaajat Luke Henman, Carl Klingberg ja Lukas Svejkovsky.
Ilveksen maalilla torjuu tänään Mantas Armalis. Perjantaina Tapparan jälleen kerran kaatanut Dominik Pavlat avaa luukkua.
Kärpät ja HIFK iskevät toistensa kimppuun toisena iltana peräjälkeen. Oululaiset yrittävät kuitata eilistä tappiota pienin muutoksin. Superkassari NIklas Rubin huilaa, Visa Vedenpää ottaa koppivuoron. Markus Nutivaara palaa kokoonpanoon, hyppää katsomoon.