Helsingin IFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma estyi jo toisen kerran osallistumasta MTV:n Hockey Night -studiolähetykseen. Viime hetken pakitus sai asiantuntija Jesse Joensuun iskemään pientä raippaa.
HIFK isännöi perjantaina MTV3:n Hockey Night -ottelua. Alkuperäisen suunnitelman mukaan toimitusjohtaja Kortesluoman oli tarkoitus visiteerata studiossa erätauolla.
Homma meni kuitenkin puihin, eikä Kortesluoma päässytkään studioon. Este oli jo toinen tällä kaudella.
– Hän kuitenkin viime metreillä estyi tulemasta paikan päälle. Ei päässyt myöskään viime studiolähetyksessä, studiojuontaja Suvi Puukangas kertoi.
Pelissä asiantuntijan virkaa toimittanut Jesse Joensuu laittoi naljailuksi. Joensuu kaivoi esiin viime kuussa järjestetyn HIFK-lehdistötilaisuuden, joka niitti kyseenalaista mainetta köykäisellä sisällöllään.
