Kuopion KalPa kiusasi loppuun saakka JYPiä vieraskaukalossa jääkiekkoliigan perjantain kierroksella.
KalPa palasi maajoukkuetauolta huomattavasti pirteämpänä, mutta voittoon asti se ei riittänyt. KalPan vuonna 2005 syntynyt hyökkääjä Tuukka Korkiakoski laukoi uransa avausmaalin Liigassa lyömällä joukkueensa johtoon ottelun kolmannessa erässä.
JYP tasoitti 4–4-lukemiin Eetu Peltolan maalilla neljä minuuttia ennen loppusummeria. Voittolukemat iski puolestaan ajassa 58.40 kovasta maalinedusruuhkasta Valtteri Ojantakanen. JYP-hyökkääjä osui ottelussa kahdesti ja on heiluttanut maaliverkkoa tällä kaudella jo 15 kertaa.
JYPissä tällä kaudella lopullisen läpimurtonsa tehnyt Leevi Tukiainen viihdytti täyttä kotihallia heti avauserässä tehtyään vastaavan tempun kuin Edmonton Oilersin supertähti Connor McDavid hiljattain. Tukiainen pyörähti kiekko lavassaan puolustajan edessä ja laukoi rystyllä kiekon maaliin. Tukiainen kirjautti lisäksi syöttöpisteen Peltolan 4–4-tasoitukseen.
Pistepörssin kärkitilasta kilvoitteleva JYPin Santeri Huovila kirjautti kaksi syöttöpistettä.
JYP on sarjataulukossa toisella sijalla kolme pistettä kaksi ottelua enemmän pelannutta Ässiä perässä. KalPa on yhdeksännellä sijalla.
Joukkueet kohtaavat toisensa heti lauantaina Kuopiossa.