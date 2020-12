Oulun poliisi jatkaa kaupunginvaltuuston kärhämien selvittämistä – Junes Lokkaa epäillään laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta

– Kylläkin kokouksen aikana. Lokalla on tapana rinnakkain kokousten kanssa lähettää omaa videostriimiä, selvittää rikosylikomisario Markus Kiiskinen.

Kiiskisen mukaan tutkinta on alkuvaiheessa. Selvitettävänä on muun muassa se, montako asianomistajaa eli epäiltyjen rikosten uhriksi joutunutta henkilöä jutussa on.