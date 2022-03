Ilona Siekkinen uskoi unelmiinsa ja muutti Espanjaan – puoliso Mikko Niiranen pohti lähtöään kauan: "Ei se ollut itsestäänselvyys"

– Kun menin salille ja minulla oli ensimmäinen ohjaus, siinä vaiheessa katsoin, että minkä näköinen tämä ihminen on, jotta osaan oikean tyypin luokse kävellä. Katsoin, että ei tämä ollutkaan mikä vanha guru vaan tällainen nuori mies, Siekkinen muistelee MTV Uutisten haastattelussa.

Kolmen vuoden seurustelun aikana Siekkinen ja Niiranen ovat kasvattaneet omaa bisnestään verkkovalmennuksien osalta, mutta pariskunta on luonut myös yhteisiä valmennuksia. He kertovat, että parisuhteen ja bisneselämän yhdistäminen on ollut helppoa, vaikka välillä tuleekin sanaharkkaa.