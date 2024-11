Ilokaasun päihdekäytön torjumiseen kaavaillaan uusia rajoituksia: "Jotain pitää tehdä"

Ilokaasun käyttäminen päihteenä on viranomaisten mukaan lisääntynyt tänä vuonna. Esimerkiksi viime keväänä asiasta varoittivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Husin Myrkytystietokeskus, ja ilmiön on havainnut myös Tulli. Käyttäjiä ovat erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia.

Ilokaasun luovuttaminen päihtymistarkoitukseen on jo nyt kiellettyä Suomessa, mutta kiellon valvominen on vaikeaa. Ainetta on varsin helppo tilata ulkomaisista verkkokaupoista "kerman vaahdottamiseen", mihin ilokaasua käytetään elintarvikealalla.