Ilmoitukset rokotehaitoista nousivat rajusti virheen takia – THL: "Ei ole näyttöä siitä, että rokotushaitat olisivat lisääntyneet"

– Siellä on ollut muun muassa epämuodostumia koskevia tietoja ja syöpien muodostamia tietoja. Muun muassa rokotteiden haittavaikutuksia koskevia tietoja. Myös hyvin paljon muita sellaisia sairaustiloja, joita erikoissairaalat hoitavat, Rissanen kertoi Uutisaamun lähetyksessä.

Koronapandemian aikana keskustelu mahdollisista rokotehaitoista on kiihtynyt entisestään. THL:n edustajan mukaan hyvinvoinnin laitoksen tietojen perusteella rokotushaitat eivät ole lisääntyneet.

– Meidän tietojen mukaan ei ole mitään näyttöä siitä, että rokotushaitat olisivat lisääntyneet. Tämä tieto, joka nyt siellä Avohilmassa näytti olevan, on ihan yksinkertaisesti tekninen virhe. Nyt kun järjestelmää katsoo, niin myös tiedot rokotehaitoista ovat oikein, Rissanen toteaa.

– Ikään kuin samat tiedot ovat kirjautuneet kahteen kertaan sekä erikoissairaanhoidon tiedoiksi, että perusterveydenhuollon tiedoiksi. Tämä on ihan tekninen virhe, joka on syntynyt siinä, että vuodenvaihteen tienoilla on tehty erilaisia päivityksiä ja uusimisia näihin tietojärjestelmiin.