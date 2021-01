– Erilaisia ongelmia on todella paljon, hän sanoo.

THL:n rokotusrekisteriin on kirjattu, että suomalaisille olisi annettu reilut 11 000 rokotetta, kun THL arvioi todelliseksi määräksi noin 20 000 annosta, mikä sekin on Kontion mielestä varovainen arvio. Tuoreimmat tiedot ovat perjantailta, koska määriä ei päivitetä viikonloppuna.

Päivitykset tietojärjestelmiin epäonnistuneet

Ongelmat tiedonkulussa johtuvat muun muassa siitä, että tietoteknisten päivitysten jälkeen yhteys sairaanhoitoyksiköistä valtakunnallisiin järjestelmiin on saattanut lakata toimimasta.

– On ollut isojakin potilastietojärjestelmien toimittajia, joilla on ollut päivitettyjen versioiden kanssa ongelmia saada yhteys toimimaan, Kontio kertoo.

Ongelmia on tullut myös siitä, että yksityiset terveysasemat ovat ensimmäistä kertaa siirtäneet rokotustietoja rokotusrekisteriin. Yksityisillä terveysasemilla on rokotettu hoitohenkilökuntaa.

– Siellä on kyllä kirjausmahdollisuus, mutta yhteys Avohilmo-tiedonsiirron kautta tänne meidän rokotusrekisteriin ei ole ollut kunnossa.

Avohilmo on lyhennelmä perusterveydenhuollon hoitoilmoituksesta.

STM: Haasteista keskusteltu myös päättäjätahojen kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Tuija Kumpulainen kertoo lyhyessä sähköpostivastauksessaan STT:lle, että rokotusrekisterin nopeat muutokset eivät ole yksinkertaisia, kun järjestäjiä ja järjestelmiä on erittäin runsaasti.

– Kyseessä on viranomaisrekisteri, jonka haasteista on keskusteltu myös päättäjätahojen kanssa.

Aiemmin rokotusrekisterin kautta on seurattu ainoastaan lasten rokotuskattavuutta ja influenssarokotusten toteutumista.

Kontion mukaan tiedonsiirto-ongelmia on pyritty korjaamaan ennen rokotusten aloittamista.

– Näiden kanssa on kyllä useita kuukausia tehty töitä. Siellä on myös tullut yllätyksiä.

Odotukset kohdistuvat AstraZenecaan

Ensi viikolla Pfizerin ja Biontechin rokotetta on luvassa tulevina viikkoina 50 000 viikossa.

Toiveissa on, että myös juuri myyntiluvan saaneen lääkevalmistaja Modernan rokotetta tulisi ensi viikolla. Ensimmäisessä erässä on kuitenkin vain joitakin tuhansia annoksia. Seuraavat kolme-neljä erää on Kontion mukaan tulossa kahden viikon välein, ja myös ne ovat suhteellisen pieniä.