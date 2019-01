Ilmatieteenlaitos varoittaa: "Sää muuttuu paikoin erittäin vaaralliseksi!"

Vaarallinen sää on erityisesti merenkulkijoille. Läntisillä merialueilla keskituulen nopeus voi nousta jopa 27 metriin sekunnissa. Yksittäiset puuskat voivat lounaisilla merialueilla ja Ahvennamaalla olla jopa yli 30 metriä sekunnissa. Merialueille onkin annettu tuuli- ja aallokkovaroituksia.

– Ihan voimakas myrsky tulossa etenkin yöllä. Merialueille on luvassa voimakkaita aaltoja, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.

Autoilijatkin pinteessä

Väylän mukaan ajokeli on huono tai erittäin huono Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Myös Ilmatieteen laitos on antanut lumi- ja räntäsateen sekä lumipyryn vuoksi varoituksen huonosta tai erittäin huonosta ajokelistä koko maahan Lappia lukuun ottamatta. Ilmatieteenlaitoksen mukaan ajokeli on jo nyt huono tai erittäin huono, ja lunta on lähivuorokauden aikana luvassa maan keskiosiin vielä 10–15 senttimetriä lisää.Lämpötilan laskiessa myös etelässä voi tulla paikoin lunta illalla. Lumisade voi paikoin olla sakeaa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Lapissa sää muuttuu iltaa kohti mennessä selkeämmäksi.