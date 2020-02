Vesisadetta ja kovaa tuulta: Suomeen iskee nyt oikea koiranilma – täällä ilma on rajuinta

Sää on tänään sateista ja osassa maata myös erittäin tuulista.

– On kyse kahdesta eri sadealueesta, jotka molemmat kulkevat koilliseen. Lounaassa sade on jo vähentynyt ohimenevästi, kunnes Etelä-Ruotsista tänne harppaa iltapäivän kuluessa uusi sadealue, joka on sekä sateen että tuulen osalta edeltäjäänsä voimakkaampi.