Ilmastotutkijoilta karu viesti: Ihmisten on muutettava tapojaan elää, kuluttaa ja tehdä töitä – "Raportti kertoo ihmiskunnan ja planeetan hätätilasta"

Ryöstöviljelystä luopuminen ei tarkoita välttämättä pienempiä satoja

Yksi suurimpia syitä kestämättömään maankäyttöön on nykyinen ruoantuotanto. Laidun- ja viljelypeltojen tieltä kaadetaan metsää ja maata muokataan. Tämä vapauttaa hiiltä ilmakehään.

– Esimerkiksi Kiinassa peltojen kuntoa ja satotasoa on nostettu. Samalla hiilivarasto on kasvanut, sanoo Mäkipää.

Ruoan päästöt syntyvät alkutuotannossa

Keinoliha ei pelasta

Lihan korvikkeeksi on ehdotettu muun muassa laboratoriossa kasvatettu keinolihaa. Mäkipään mukaan se ei kuitenkaan yksi ratkaise ongelmia.

– Jos me emme ratkaise maankäytön kestävyysongelmaa, päästöt kasvavat meillä edelleen vaikka laboratoriossa puuhattaisiin keinolihaa rikkaiden länsimaisten syötäväksi.

Ongelma on myös ruoan jakautuminen epätasaisesti maailmassa. Rikkaissa länsimaissa lihankulutus ja ylipaino-ongelmat kasvavat, kun taas köyhemmissä maissa ihmiset ovat aliravittuja.

Planeetan hätätila näkyville

Tulevaisuudentutkija Mika Aaltosen mielestä ennakkotiedot IPCC:n raportista kertovat selvästi, että ihmiskunnan on muutettava tapojaan elää, kuluttaa ja tehdä töitä aidosti kestävällä tavalla.

– Raportti kertoo ihmiskunnan ja planeetan hätätilasta, joka on tulossa koko ajan näkyvämmäksi, Aaltonen sanoo.

Mitä kauemmin vitkutellaan, sitä kalliimpi lasku

Ilmastoraporttien viesti on, että ilmastotoimilla on kova kiire. Ihmiskunnalle annetut takarajat kuitenkin vaihtelevat: osa sanoo, että aikaa on vain ensi vuoden loppuun, osa antaa aikaa 2030-luvulle asti. Mistä tietää, mitä uskoa?