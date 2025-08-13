Ilmastonmuutos tuo Suomeen uusia perhoslajeja

1308-LK-neitoperhonen
Kuvassa neitoperhonen Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä.Lehtikuva
Julkaistu 53 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Suomessa havaitaan lähes vuosittain uusia yöperhoslajeja, mutta myös päiväperhoslajeja.

Euroopassa monessa paikkaa pölyttäjien määrät ovat vähentyneet, mutta vielä ei voida puhua pölyttäjäkadosta. Näin arvioidaan Suomen ympäristökeskuksesta STT:lle.

Yhden pölyttäjäryhmän, päiväperhosten, kokonaismäärä on Suomessa hieman laskenut 2000-luvun alusta. Ilmastonmuutoksen myötä Suomeen on saapunut etelästä kuitenkin myös uusia lajeja, mikä on nostanut sekä yö- että päiväperhoslajien määrää.

Lähes vuosittain Suomessa havaitaan uusia yöperhoslajeja, joskus myös päiväperhoslajeja. Ympäristökeskuksen mukaan tämä on ilmastonmuutoksen seurausta.

Suomessa noin parisataa vapaaehtoista seuraa säännöllisesti yö- ja päiväperhosten sekä kimalaisten kannan kehitystä.

Lue lisää: Suomen linnusto muuttuu – nämä lajit ovat ilmastonmuutoksen voittajat ja häviäjät

Lisää aiheesta:

Suomen ympäristökeskukselta huojentavia uutisia kimalaisiin liittyenNils kuvasi Turussa "kolibrin", joka osoittautuikin joksikin muuksi – katso videolta, millainen otus onKimalaisten näkyvä väheneminen poikii huolestuneita yhteydenottoja Sykelle – selvää ei ole, onko vähenemisessä kyse tavallisesta vaihtelusta vai trendistäSano hyvästit näille perhosille, koska kohta niitä ei enää ole Suomessa: "Jos ilmastokehitys jatkuu tällaisena, ne tullaan menettämään"Helteellä vaikutuksia myös hyönteiselämään: Perhoset kuorituivat kolme viikkoa etuajassaPölyttäjät selvisivät koleasta alkukesästä vaihtelevasti – voi vaikuttaa mustikkasatoihin
Kotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kotimaa