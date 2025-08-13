Ilmastonmuutos tuo Suomeen uusia perhoslajeja

Suomessa havaitaan lähes vuosittain uusia yöperhoslajeja, mutta myös päiväperhoslajeja.
Euroopassa monessa paikkaa pölyttäjien määrät ovat vähentyneet, mutta vielä ei voida puhua pölyttäjäkadosta. Näin arvioidaan Suomen ympäristökeskuksesta STT:lle.
Yhden pölyttäjäryhmän, päiväperhosten, kokonaismäärä on Suomessa hieman laskenut 2000-luvun alusta. Ilmastonmuutoksen myötä Suomeen on saapunut etelästä kuitenkin myös uusia lajeja, mikä on nostanut sekä yö- että päiväperhoslajien määrää.
Lähes vuosittain Suomessa havaitaan uusia yöperhoslajeja, joskus myös päiväperhoslajeja. Ympäristökeskuksen mukaan tämä on ilmastonmuutoksen seurausta.
Suomessa noin parisataa vapaaehtoista seuraa säännöllisesti yö- ja päiväperhosten sekä kimalaisten kannan kehitystä.