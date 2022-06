Ilmastonmuutos muokkaa helteitä aiempaa tukalammiksi – milloin Suomessakin mitataan 40 astetta?

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Ennätykselliset helteet ovat piinanneet Eurooppaa tänä kesänä. Aikaisin alkanut kuumuus on ainakin osittain ilmastonmuutoksen seurausta.

– Lämpötilat helleaalloissa ovat jopa asteen, pari lämpöisempiä kuin mihin on ennen ilmastonmuutosta totuttu. Sitä mukaa lämpöennätykset menevät (yhä useammin) rikki, Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Milloin Suomessa mitataan 40 asteen helle?

Se on kova lämpötila, sanoo tutkija.

– Lähes 33 asteen helteitä ei mitata Suomessa läheskään joka vuosi. Jostain syystä raja on ihan viime vuosien ylittynyt kolmena kesänä.

– Siihen on vaikea antaa tarkkaa vastausta, mutta olisin taipuvainen uskomaan, että ilmastonmuutoksella on ollut tärkeä rooli sen kannalta.

Etelä- ja Keski-Euroopassa lämpötila on kohonnut jo tänä kesänä jopa yli 40 asteen. Rantanen ei usko siihen, että Suomessa ilma näin lämpimäksi vielä lähivuosinakaan kuumenee.

– Suomen kaikkien aikojen lämpötilaennätys on 37,2, ja siitäkin 40 asteeseen on lähes kolme astetta. Jos palaset oikein loksahtavat paikalleen ja saadaan hyvin polttava helleaalto vuosisadan lopussa, vähän samaan tyyliin kuin vuonna 2010, jolloin nykyinen lämpöennätys tehtiin, on mahdollisuus siihen, että 40 astetta ylittyy, Rantanen arvioi.