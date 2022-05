Etelä-Eurooppaan iskee viikonloppuna poikkeuksellisen rankka lämpöaalto – yhtä kuumaa on vain pari kertaa vuosisadassa

Samaa saattaa olla luvassa myös tälle vuodelle, sillä Etelä-Eurooppaan on ennustettu poikkeuksellista helleaaltoa jo nyt toukokuussa.

"Puhutaan poikkeuksellisesta kuumuudesta"

MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että Etelä-Eurooppaan on luvassa erittäin kuuma viikonloppu.

– Yksi jännä tekijä on se, että kun meillä on useamman vuoden ollut La Niña -niminen ilmiö päällä, jonka aikana maapallon keskilämpötila laskee, siitä huolimatta meillä on useampi ennätyslämmin vuosi taustalla.