Ilmastonmuutos lisää sähkömoottoreiden kysyntää myös venealalla: "Akkuteknologia kehittyy nyt valtavaa vauhtia"

– Sähkömoottoreiden tarjonta veneisiin tulee hieman kysynnän perässä. Koska autoteollisuus on sata kertaa suurempi kuin veneteollisuus, sitä kautta saadaan teknisiä parannuksia koko ajan venepuolelle, luonnehtii Venealan keskusliiton Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Pajusalon mukaan alojen erona on syytä mainita, että tavallinen sähköpistoke soveltuu veneen moottorin lataamiseen. Sähköauton säännölliseen lataamiseen suositetaan latausaseman asennuttamista.

Veneilyn uusimpiin virtauksiin pääsee perehtymään paraikaa Venemessuilla. Kymmenen päivää kestävä tapahtuma on koonnut Helsingin Messukeskukseen vuosittain muhkeat 70 000 kävijää. Tapahtuma on alansa suurin Pohjoismaissa ja maailmankin mitassa Pajusalon mukaan varsin kookas.

Kevyt mutta tehokas pikkuprutku

– Soutuveneiden ja hyvin pienten moottoriveneiden sähköperämoottorit yleistyvät hyvin nopeasti. Mökkiläiselle on mukavaa, että airojen lisäksi veneessä on pieni sähköperämoottori, joka on kevyt ja riittävän tehokas. Vaikka käyttöaika onkin rajallinen, sillä pääsee kuitenkin aika pitkälle.