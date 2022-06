Ilmastonmuutos lisää ruoantuotannon haasteita Etelä-Euroopassa – viljasadot uhkaavat jäädä 40 prosenttia normaalista

Asiantuntijoiden mukaan poikkeuksellisen aikaisin alkanut kuumuus on ilmastonmuutoksen seurausta. Kuumuus vaikuttaa muun muassa ruoantuotantoon, vedenkulutukseen ja maastopaloihin. Espanjassa maastopalot ovat tuhonneet jopa 20 000 hehtaaria metsää.

– Po-joen laaksossa Pohjois-Italiassa on mitattu tänä vuonna ennätyskuivuudet 70 vuoteen. On arvioitu, että viljasadot voivat kuivuuden vuoksi vähentyä jopa 30–40 prosenttia normaalista, professori Matti Kummu Aalto-yliopistosta kertoo.

Muutos on merkittävä, sillä Pohjois-Italia on yksi Euroopan tärkeimmistä ruuantuotantoalueista. Siellä viljellään muun muassa yli 90 prosenttia Italian riisistä. Italia on Euroopan merkittävin riisintuottaja.