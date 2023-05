Tuleeko kesästä yhtä kuuma Euroopassa kuin vuosi sitten? Asiantuntija arvioi, mitä se vaatisi

Kesästä ennakoidaan hyvin kuivaa varsinkin Etelä-Euroopassa, ja kuivuudesta kärsivät muun muassa maanviljelijät. Tilanne on erityisen vakava tällä hetkellä Espanjassa, joka on ehtinyt vedota Euroopan unioniin hätäavun saamiseksi kuivuudesta kärsiville viljelijöille.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Ilari Lehtonen arvioi, että tuoreimpien kausiennusteiden perusteella lähiviikot ovat kuivia ja lämpimiä varsinkin Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Välimerelle on luvassa paikallisia sadekuuroja. Kesästä on veikkailtu Euroopassa jopa lämpimämpää kuin ennätyksellisen kuumaa viime kesää.

– Todennäköisyyttä on vaikea arvioida prosenttiluvuin, mutta se on ihan varteenotettava mahdollisuus. Se vaatisi sitä, että olisi koko Euroopassa tavanomaista lämpimämpää, Lehtonen sanoo.

Maailmanlaajuisesti lämpötilojen odotetaan nousevan, kun kolme vuotta jatkunut La Niña -ilmiö on päättymässä. Se on perinteisesti tarkoittanut hieman viileämpää meriveden lämpötilaa Tyynellä valtamerellä. Nyt on käynnistymässä El Niño, joka tietää meren lämpenemistä ja sitä kautta korkeampia lämpötiloja.