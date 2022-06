Ilmastolain ohelle on tehtävä luontolaki: "Jos luontokatoa ei pysäytetä, niin silloin todellakin talous sakkaa"

Päättäjillä painava vastuu

Luontopaneeli vetoaakin laajalti hallituksen vastuuseen. Ilmastonmuutokseen on herätty luontokatoa aiemmin, joten sen käsittelyyn on kehitetty enemmän välineitä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ylihallituskautista luonnon turvaamisen rahoitusohjelmaa. Tärkein tavoite Kotiahon mukaan on osoittaa prosentti bruttokansantuotteesta (bkt) luontoa parantaviin toimenpiteisiin niin pitkään kunnes kaikki tavoitteet on saavutettu.

Kotiaho kertoi, että vastaavaa on käytetty jo useaan otteeseen, esimerkiksi kun Suomi liittyy Natoon, asevarustelu sidotaan bkt:hen.

Mutta miten realistista tavoitteiden toteutuminen on nyt, kun taloudella on alkanut mennä heikommin muun muassa koronapandemian ja Ukrainan sodan takia?

Luontoa tulisi suojella enemmän laeilla

Jotta tavoitteita voitaisiin saavuttaa, ne on ensin asetettava. Luontopaneeli vaatii hallitusta laatimaan ilmastolakia vastaavan luontolain, jossa linjataan, että luonnontilan paraneminen tulisi olla vuonna 2030 suurempi kuin luontohaittojen ja vuoteen 2035 mennessä luonnon tila olisi parempi kuin se oli vuonna 2020.

Kotiaho nostaa myös esille, että Suomen tulee ottaa virallisesti kantaa luonnontuhonnan (ecocide) kriminalisoinnin lisäämiseen kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Luonnontuhonta on Kotiahon sanoin laaja-alaisia, mittavia ja tarkoituksella tehtyjä haittoja ja rikoksena se rinnastuu kansanmurhaan.

Lähes kolmannes jokaisesta maakunnasta suojeltava

Suomen noin 48 000 lajista vain puolet tunnetaan niin hyvin, että niiden uhanalaisuus on voitu arvioida, luontopaneeli kertoo. Lajeista useampi kuin joka kahdeksas on uhanalainen, kun vuonna 2010 vain joka kymmenes oli ja vuonna 2000 joka kahdestoista.

Luontopaneelin mukaan suojelupinta-alaa on niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessa liian vähän. Suomessa alueet ovat liian pieniä ja suurin osa niistä sijaitsee Pohjois-Suomessa. Kotiaho kertoo STT:lle, että Etelä-Suomesta vain alle kolme prosenttia on suojeltu.

– Onhan se melko ahnetta, ettei voi säästää tilaa muille lajeille. Meidän täytyy pystyä antamaan 30 prosenttia ja tulla toimeen lopulla 70 prosentilla. Luonto kyllä palautuu, kunhan me annamme siihen tilaisuuden, Kotiaho sanoo.

Suomi on sitoutunut EU:n mukana tavoitteeseen suojella 30 prosenttia maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä. Luontopaneeli suosittelee, että jokaisesta maakunnasta suojellaan tuo prosenttimäärä. Monimuotoisuus voidaan turvata parhaiten, kun suojelualueita tarkastellaan maakunnittain.Suomen pinta-alasta kolme neljännestä luokitellaan metsäksi.

Koska metsää on paljon, myös merkittävä osa uhanalaisista lajeista eli lähes joka kolmas elää metsissä.

Luontopaneelin mukaan metsälaki tulisikin uudistaa ja siirtyä avohakkuista jatkuvapeitteiseen metsänkäsittelyyn, eli että hakkuissa säästetään aina eri-ikäisiä puita. Kotiahon mukaan tärkeintä on kuitenkin vähentää kokonaisuudessaan hakkuiden määrää.

Maataloudessa ja rakentamisessa parannettavaa

Lähes kymmenys Suomesta on maatalouden käytössä. Maataloutta tuetaan voimakkaasti. Luontopaneelin mukaan tuilla ei tulisi tukea haitallisia maataloustoimia vaan kytkeä maataloustuet luonnontilaa parantaviin toimenpiteisiin.

– Jos me emme tiedä, mitä heikennämme, me heikennämme arvokkaitakin asioita, Kotiaho kertoo.

Kulutusta hillittävä mutta toivoa on

Kaikkea kulutusta on hillittävä ja taloutta ohjattava kohti kiertotaloutta. Luontokato ja ilmastonmuutos etenevät hitaasti, mikä luo luontopaneelin mukaan illuusion siitä, että tekoja voitaisiin lykätä kiireellisten asioiden tieltä.

Luontopaneeli toteaa myös, että ihmisten maailmankuvaa ja tottumuksia on muutettava. Suomi on kuluttanut vuosittain uusiutuvat luonnonvaransa jo huhtikuussa. Luontokadosta tulisi opettaa enemmän kaiken ikäisille, kaikille aloille, koulussa ja sen ulkopuolella.Luontopaneeli – ja luonto – vaativat laaja-alaista ja nopeaa muutosta.

– Me emme tule toimeen ilman, että meillä on riittävästi luontoa. Toimenpiteitä tekemällä voimme kääntää asiat toiseen suuntaan, se on positiivinen viesti, Kotiaho sanoo.