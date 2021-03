Ilmastokriisi uhkaa myös mielenterveyttä – järjestöt julistivat ympäristöhätätilan: Näin ilmastoahdistusta voi purkaa huutamalla

– Ympäristökatastrofit ahdistaa, mehiläisten sukupuutto masentaa, mikromuovia mun elimistössä. Mä en aio luovuttaa! Meillä on vielä toivoa! Tämä on hätähuuto ympäristön puolesta, huutaa teatteriopettaja Ilkka Hautala keuhkojen täydeltä.

Hautala havainnollistaa, miten ympäristöahdistusta voi purkaa huutamalla. Muitakin keinoja toki on.

– Tosi oleellista on, että sanoitetaan niitä tunteita, kerrotaan siitä toiselle, jolloin on mahdollista saada vastakaikua. Tunteiden jakaminen ja tunnistaminen on tärkeää, muistuttaa Nyyti ry:n psykologi Elina Marttinen.