Fossiiliset polttoaineet ovat yksi merkittävimmistä kasvihuonepäästöjen aiheuttajista, mutta niitä ei mainita uuden ilmastosopimuksen luonnoksessa.
YK:n ilmastokokouksen isäntämaa Brasilia on julkaissut kokouksen päätöslauselmasta uuden sopimusluonnoksen, jossa fossiilisia polttoaineita ei mainita lainkaan.
EU:n ilmastokomissaari Wopke Hoekstra kertoo olevansa luonnokseen pettynyt. Hänen mukaansa se ei ole läheskään riittävän kunnianhimoinen.
Suomi on yli 80 maan joukossa peräänkuuluttanut, että päätöslauselmaan tulisi sisällyttää tiekartta fossiilisista polttoaineista luopumiseen.
Taustalla on pyrkimys konkretisoida toissa vuonna Dubain ilmastokokouksessa epäselväksi jätetty kirjaus fossiilisista polttoaineista irtautumisesta.