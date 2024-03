Ilkka-Pohjalainen: SM-liigaseuralla yli 500 000 euron hallivelat – tappiollinen tulos uhkaa tätä kautta

SM-liigajoukkue Sportin taustayhtiöllä on maksamatonta velkaa Vaasan jäähallia hallinnoivalle kuntayhtymälle yhteensä 556 450,14 euroa.

Sportille on toivottu lisäaikaa takausvaatimuksien ja erääntyneiden laskujen maksupäivien osalta. Sportin toimitusjohtaja Kemppainen uskoo, että seura löytää tavat, joilla kuntayhtymän saatavat pystytään hoitamaan ”hallitusti pois päiväjärjestyksestä”.

Sport ennustaa, että se on tekemässä kuluvalla tilikaudella 250 000 euron tappiot. Lukema voi vielä muuttua, jos Sport pääsee pudotuspeleihin.

Sport on tällä hetkellä sarjassa sijalla 11. Sen ero yhden pelin enemmän pelanneisiin KooKooseen ja TPS:ään on kolme pistettä. Sport kohtaa runkosarjan lopulla vielä JYPin (tänään ti), Lukon (to), HIFK:n (la) ja Ässät (ensi viikon tiistai).