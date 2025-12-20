Ilkka Herola on ollut tällä kaudella toistuvasti voittotaistelussa yhdistetyn miesten maailmancupin kisoissa, mutta täysosuma antaa odottaa itseään.

Lauantaina Herola oli Ramsaussa seitsemäs. Maailmancupin kokonaistilanteessa hän on neljäntenä, kun edessä on joulutauko. Herola oli maailmancupin kauden avauskisassa Rukalla kolmas ja on sen jälkeen ollut joka kerta sijoilla 4–7.

Herola oli lauantaina Ramsaun Gundersen-kisassa mäessä toiseksi paras ja suuntasi kymmenen kilometrin hiihto-osuudelle 48 sekuntia Itävallan Thomas Retteneggeriä perässä. Vielä pari kilometriä ennen maalia suomalainen oli voittotaistelussa mukana, kunnes Saksan Vinzenz Geiger ja Norjan Jens Lurås Oftebro karkasivat seitsemän urheilijan kärkiryhmästä.

Herola harmitteli Hiihtoliiton Soundcloud-sivustolla mäkiosuuden heikkoa tuulirakoaan. Hiihto-osuudella harmia toi, että Herolan kanssa pitkään sijoilla 2–3 ollut Itävallan Johannes Lamparter jätti vetovastuun Herolalle.

– Kun olin pari kiekkaa vetänyt, Lamparter ilmoitti, ettei hän saa tehdä töitä, viime kaudella maailmancupissa kertaalleen voittanut Herola paljasti.

Syynä oli, että Lamparterin maanmies Rettenegger oli tuossa vaiheessa kisan kärjessä.

– Tänään se kosahti tällaiseen hommaan. Siinä vaiheessa eväät oli jo syöty kiritaisteluun. Vikalla kiekalla vielä kolaroin (Johannes) Rydzekin kanssa.

– Oli henkisestikin aika lyöty olo tuollaisen jälkeen. Tähän on nyt totuttu, että kaikki mikä voi mennä pieleen, menee kyllä päivästä toiseen, Herola tuskaili voimasanaa käyttäen.