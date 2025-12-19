Ilkka Herolalla oli yhdistetyn miesten maailmancupin massalähtökisan mäkiosuudella Ramsaussa paljon pelissä. Hän oli ollut 10 kilometrin hiihdon kolmas, 13 sekunnin iskuetäisyydellä johtaneesta Norjan Jens Lurås Oftebrosta.
Ramsaun HS98-normaalimäki tarjosi Ilkka Herolalle perjantaina karvasta kalkkia. 87,5 metriä hypännyt suomalainen putosi lopputuloksissa viidenneksi. Hiihdon kärkikymmenikön ulkopuolelta voittoon kivunnut Itävallan Thomas Rettenegger leiskautti peräti 96 metriä.
– Joo, eipä jäänyt juuri positiivista kerrottavaa. Kiva, että hiihto oli tasapainoista. Muuten tuntuu, että ihan sama mitä tekee, kun se ei vaan tunnu realisoituvan tuloslistalla, Herola harmitteli Hiihtoliiton äänitallenteella.
Kolmen parhaan palkintokorokesijoituksesta Herolan erotti kireässä kilpailussa 1,2 pistettä. Suomalaistähti on yltänyt kauden alussa koko ajan kärkisijoille: sesongin edelliset maailmancup-otatukset ovat tuottaneet sijoitukset 5, 4, 5 ja 3.
Muista suomalaisista Eero Hirvonen oli tänään 12:s, Herman Happonen 40:s, Otto Niittykoski 53:s, ja Wille Karhumaa 58:s.
Ramsaussa kisataan lauantaina yhdistetyn maailmancupia takaa-ajokilpailuilla.