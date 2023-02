Ilkka Herolalla jäi piippuun – MM-kisoja edeltävä aika käyttöön keventäen: "Viimeisen päälle tikkarissa"

Herola kohtuullisen tyytyväinen

Herola on cup-pisteissä kymmenentenä, huippunaan kakkossija Otepäästä tammikuun avausviikolta. Lisäksi Herola on yltänyt kymmenen parhaan joukkoon kymmenen kertaa (ja nyt kuusi kertaa peräkkäin). Hirvonen on cupissa 16:s, hänellä on neljä top 10 -sijaa ja parhaanaan viitossija Klingenthalista tammikuulta.