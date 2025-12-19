Minja Korhonen on sijoittunut kolmanneksi yhdistetyn naisten maailmancup-kilpailussa Itävallassa. Hän hävisi kilpailun Ramsaussa voittaneelle Norjan Ida Marie Hagenille 17,3 pistettä eli ajassa minuutin ja yhdeksän sekuntia.

Hagen johti kilpailua jo 5 kilometrin hiihdon jälkeen. Korhonen oli hiihdossa viides hävittyään Hagenille 54,6 sekuntia. Korhonen nousi Ramsaun HS98-normaalimäessä lopputuloksissa kaksi sijaa.

Hagenin ja Korhosen väliin lopputuloksissa kiilasi toiseksi sijoittunut Yhdysvaltain Alexa Brabec.

Korhonen viihtyy Ramsaussa, sillä hän on sijoittunut siellä kaksi kertaa aiemminkin kolmanneksi maailmancupissa, vuosina 2023 ja 2024. Hänellä on urallaan kasassa kolme maailmancupin palkintosijaa – ja kaikki siis Ramsausta.

Muista suomalaisista Heta Hirvonen oli yhdeksäs ja Anna Kerko 19:s.